Чемпионат страны по фигурному катанию на коньках проходит в Астане

22 Декабря 2022, 14:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ледовом дворце «Алау» стартовал чемпионат Республики Казахстан по фигурному катанию. В ежегодном турнире участвуют команды разных возрастных категорий. Спортсмены соревнуются по программам первого разряда КМС и МС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Чемпионат проводится ежегодно в канун Нового года. В соревнованиях принимают участие около 75 спортсменов из городов Астаны, Алматы, Шымкента и Карагандинской, Алматинской, Павлодарской, Кызылординской, Атырауской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей.

«Защищать честь своего региона удостаиваются только 16 самых лучших спортсменов. Для столицы проведение чемпионата страны послужит мощным толчком к популяризации самого красивого и грациозного вида спорта. Дети своими глазами увидят и ощутят всю атмосферу соревнований. По традиции мы желаем не только спортсменам, но и всем казахстанцам, чтобы следующий год стал лучше предыдущего», - рассказала пресс-секретарь городского управления физической культуры и спорта Мадина Айткалиева.

В турнире принимают участие серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2022 года Михаил Шайдоров, который имеет в своем арсенале сложнейшие четверные прыжки, обладатель бронзовой медали Гран-при среди юниоров Рахат Бралин, а также призеры международных турниров Анна Левковец, Диас Джиренбаев, София Фарафонова, Карина Исакова, Олег Мельников, Артур Смагулов и другие именитые спортсмены.

Одной из главных целей проводимого чемпионата является формирование штатной сборной команды на сезон 2023-2024 годов.

По словам организаторов, впервые в истории казахстанского фигурного катания на коньках судейская коллегия будет состоять из зарубежных судей международной категории, что позволит провести чемпионат Республики Казахстан на высоком уровне.

Соревнования продлятся до 24 декабря.