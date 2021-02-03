15:39, 03 Февраль 2021 | GMT +6
Чемпионат столицы по легкой атлетике состоится в новом комплексе «QAZAQSTAN»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытый Чемпионат города по легкой атлетике «Nur-Sultan Open 2021» состоится в столице 12-13 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
«Nur-Sultan Open 2021» проведут в легкоатлетическом комплексе «QAZAQSTAN». Данный чемпионат станет первым спортивным событием в стенах нового комплекса. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из разных регионов страны.
Мероприятие проведут с соблюдением всех санитарных норм и требований.
Напомним, что новый комплекс «QAZAQSTAN» открыт в ноябре 2020 года, он соответствует всем международным требованиям и сертифицирован World Athletics.