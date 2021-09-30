Чемпионат столицы по боксу проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит чемпионат по боксу, по итогам которого сильнейшие участники попадут в сборную Нур-Султана. Турнир посвящен 60-летию заслуженного тренера Казахстана Кайрата Манашева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Участие в чемпионате принимают 100 спортсменов в возрасте от 17 лет и старше.

Во время торжественной церемонии открытия первенства руководитель столичного Управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев поздравил юбиляра и вручил ему поздравительное письмо акима столицы Алтая Кульгинова.

«Эти старты помогут сформировать сборную столицы. Также победители чемпионата представят столицу на республиканских и международных соревнованиях», - сообщил он.

Как отметил прославленный тренер Кайрат Манашев, талантливые ученики продлевают жизнь своих наставников.

«В нашей работе важно найти индивидуальный подход к каждому спортсмену, самое главное в тренерской работе – терпение. Терпение и труд – вот секрет чемпионов», - считает Кайрат Манашев.









Своими впечатлениями от победы в первых поединках поделился фаворит турнира Оралбек Абдикадиров.

«В 10 лет родители впервые привели меня на тренировки, когда увидели, что мне нравятся зрелищные бои на ринге. На этом соревновании получил путевку в финал. Как любой спортсмен мечтаю достичь больших успехов и стать олимпийским чемпионом», - говорит Оралбек Абдикадиров.

Турнир проводится со строгим соблюдением санитарных норм и требований карантина.