Чемпионат столицы по боксу проходит в Нур-Султане
Участие в чемпионате принимают 100 спортсменов в возрасте от 17 лет и старше.
Во время торжественной церемонии открытия первенства руководитель столичного Управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев поздравил юбиляра и вручил ему поздравительное письмо акима столицы Алтая Кульгинова.
«Эти старты помогут сформировать сборную столицы. Также победители чемпионата представят столицу на республиканских и международных соревнованиях», - сообщил он.
Как отметил прославленный тренер Кайрат Манашев, талантливые ученики продлевают жизнь своих наставников.
«В нашей работе важно найти индивидуальный подход к каждому спортсмену, самое главное в тренерской работе – терпение. Терпение и труд – вот секрет чемпионов», - считает Кайрат Манашев.
Своими впечатлениями от победы в первых поединках поделился фаворит турнира Оралбек Абдикадиров.
«В 10 лет родители впервые привели меня на тренировки, когда увидели, что мне нравятся зрелищные бои на ринге. На этом соревновании получил путевку в финал. Как любой спортсмен мечтаю достичь больших успехов и стать олимпийским чемпионом», - говорит Оралбек Абдикадиров.
Турнир проводится со строгим соблюдением санитарных норм и требований карантина.