РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:06, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Чемпионат столицы по боксу проходит в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит чемпионат по боксу, по итогам которого сильнейшие участники попадут в сборную Нур-Султана. Турнир посвящен 60-летию заслуженного тренера Казахстана Кайрата Манашева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Участие в чемпионате принимают 100 спортсменов в возрасте от 17 лет и старше.

    Во время торжественной церемонии открытия первенства руководитель столичного Управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев поздравил юбиляра и вручил ему поздравительное письмо акима столицы Алтая Кульгинова.

    «Эти старты помогут сформировать сборную столицы. Также победители чемпионата представят столицу на республиканских и международных соревнованиях», - сообщил он.

    Как отметил прославленный тренер Кайрат Манашев, талантливые ученики продлевают жизнь своих наставников.

    «В нашей работе важно найти индивидуальный подход к каждому спортсмену, самое главное в тренерской работе – терпение. Терпение и труд – вот секрет чемпионов», - считает Кайрат Манашев.



    Своими впечатлениями от победы в первых поединках поделился фаворит турнира Оралбек Абдикадиров.

    «В 10 лет родители впервые привели меня на тренировки, когда увидели, что мне нравятся зрелищные бои на ринге. На этом соревновании получил путевку в финал. Как любой спортсмен мечтаю достичь больших успехов и стать олимпийским чемпионом», - говорит Оралбек Абдикадиров.

    Турнир проводится со строгим соблюдением санитарных норм и требований карантина.


    Теги:
    Спорт Астана Видео Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!