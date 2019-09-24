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Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою пройдет в Алматы

24 Сентября 2019 17:52
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Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою пройдет в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою впервые пройдет в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Официальное открытие чемпионата пройдет 27 сентября в Алматы, в Учебно-тренировочном центре (филиал г. Алматы) Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии МО РК.

За титул чемпиона СНГ будут состязаться лучшие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Беларуси, Армении и Узбекистана. Более 80 армейских спортсменов выступят в девяти весовых категориях.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт, Армия,
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