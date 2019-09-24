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Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою пройдет в Алматы
24 Сентября 2019 17:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою впервые пройдет в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Официальное открытие чемпионата пройдет 27 сентября в Алматы, в Учебно-тренировочном центре (филиал г. Алматы) Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии МО РК.
За титул чемпиона СНГ будут состязаться лучшие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Беларуси, Армении и Узбекистана. Более 80 армейских спортсменов выступят в девяти весовых категориях.
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