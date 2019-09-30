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28.09.2019 23:24
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28.09.2019 22:43
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28.09.2019 21:45
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Чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою прошел в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшие представители армейского рукопашного боя из 7 стран сошлись в поединках за звание чемпиона СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу МО РК.
Турнир впервые был организован в Казахстане – на базе Центрального спортивного клуба армии МО РК в Алматы.
Армейские спортсмены выступали в девяти весовых категориях.
В общекомандном зачете казахстанские военнослужащие заняли первое место. Сборная Вооруженных Сил Казахстана завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Следом за нашими спортсменами на втором месте расположились военнослужащие из России, третье место заняла команда Узбекистана.
Следил за ходом чемпионата, а также награждал лучших армейских спортсменов первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов.
Обратившись к участникам соревнования, он процитировал слова Первого Президента РК о том, что через занятие спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей, необходимые человеку на протяжении всей жизни.
Данный турнир прошел в рамках III Военно-спортивных игр дружественных армий государств-участников СНГ, которые пройдут в 2020 году в Алматы.
Сегодня армейский рукопашный бой стремительно развивается во всем мире. Его растущая популярность продиктована универсальностью системы обучения приёмам защиты и нападения. Как вид спорта он соединяет в себе различные функциональные элементы из арсенала разных видов единоборств. Владение приёмами армейского рукопашного боя позволяет военнослужащему быть вооружённым даже без оружия.
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