23:00, 10 Март 2022 | GMT +6
Чемпионат РК по тяжелой атлетике среди юниоров и девушек пройдет в Костанае
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 19 марта в Академии силовых видов спорта города Костаная пройдет лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юниоров и девушек до 20 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
В соревнованиях планирую принять участие около 200 спортсменов со всех регионов республики.
Расписание турнира:
13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00-13:00 - юниоры до 55 кг
13:20-14:00 - парад открытия
16:30-18:30 - девушки до 45, 49 кг
14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
11:00-13:00 - юниоры до 61 кг
15:00-17:00 - девушки до 55, 59 кг
15 МАРТА, ВТОРНИК
11:00-13:00 - юниоры до 67 кг
15:00-17:00 - девушки до 64, 71 кг
16 МАРТА, СРЕДА
11:00-13:00 - юниоры до 73 кг
15:00-17:00 - девушки до 76, 81 кг
17 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
11:00-13:00 - юниоры до 81 кг
15:00-17:00 - девушки до 87, +87 кг
18 МАРТА, ПЯТНИЦА
11:00-13:00 - юниоры до 89, 96 кг
15:00-17:00 - юниоры до 102, 109, +109 кг
17:20-18:00 - парад закрытия