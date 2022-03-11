Чемпионат РК по тяжелой атлетике среди юниоров и девушек пройдет в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 19 марта в Академии силовых видов спорта города Костаная пройдет лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юниоров и девушек до 20 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В соревнованиях планирую принять участие около 200 спортсменов со всех регионов республики.

Расписание турнира:

13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:00-13:00 - юниоры до 55 кг

13:20-14:00 - парад открытия

16:30-18:30 - девушки до 45, 49 кг

14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

11:00-13:00 - юниоры до 61 кг

15:00-17:00 - девушки до 55, 59 кг

15 МАРТА, ВТОРНИК

11:00-13:00 - юниоры до 67 кг

15:00-17:00 - девушки до 64, 71 кг

16 МАРТА, СРЕДА

11:00-13:00 - юниоры до 73 кг

15:00-17:00 - девушки до 76, 81 кг

17 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

11:00-13:00 - юниоры до 81 кг

15:00-17:00 - девушки до 87, +87 кг

18 МАРТА, ПЯТНИЦА

11:00-13:00 - юниоры до 89, 96 кг

15:00-17:00 - юниоры до 102, 109, +109 кг

17:20-18:00 - парад закрытия