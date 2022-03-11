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    23:00, 10 Март 2022 | GMT +6

    Чемпионат РК по тяжелой атлетике среди юниоров и девушек пройдет в Костанае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 19 марта в Академии силовых видов спорта города Костаная пройдет лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юниоров и девушек до 20 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    В соревнованиях планирую принять участие около 200 спортсменов со всех регионов республики.

    Расписание турнира:

    13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

    11:00-13:00 - юниоры до 55 кг

    13:20-14:00 - парад открытия

    16:30-18:30 - девушки до 45, 49 кг

    14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

    11:00-13:00 - юниоры до 61 кг

    15:00-17:00 - девушки до 55, 59 кг

    15 МАРТА, ВТОРНИК

    11:00-13:00 - юниоры до 67 кг

    15:00-17:00 - девушки до 64, 71 кг

    16 МАРТА, СРЕДА

    11:00-13:00 - юниоры до 73 кг

    15:00-17:00 - девушки до 76, 81 кг

    17 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

    11:00-13:00 - юниоры до 81 кг

    15:00-17:00 - девушки до 87, +87 кг

    18 МАРТА, ПЯТНИЦА

    11:00-13:00 - юниоры до 89, 96 кг

    15:00-17:00 - юниоры до 102, 109, +109 кг

    17:20-18:00 - парад закрытия


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