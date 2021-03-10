Чемпионат РК по тяжелой атлетике пройдет онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский чемпионат по тяжелой атлетике состоится онлайн, передает МИА «Казинформ».

«С 10 по 17 марта пройдет лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в дистанционном (онлайн) формате. В предварительную заявку попали более 300 спортсменов со всей республики», - сообщили в Федерации тяжелой атлетики РК.

Программа соревнований:

11 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

12.00 – 14.00 мужчины до 55 кг, 61 кг

16.00 – 18.00 женщины до 45 кг, 49 кг

12 МАРТА, ПЯТНИЦА

12.00 – 14.00 мужчины до 67 кг

16.00 – 18.00 женщины до 55 кг, 59 кг

13 МАРТА, СУББОТА

12.00 – 14.00 мужчины до 73 кг

16.00 – 18.00 женщины до 64 кг, 71 кг

14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 – 14.00 мужчины до 81 кг

16.00 – 18.00 женщины до 76 кг, 81 кг

15 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00 – 14.00 мужчины до 89 кг

16.00 – 18.00 женщины до 87 кг, 87+ кг

16 МАРТА, ВТОРНИК

12.00 – 14.00 мужчины до 96 кг, 102 кг

16.00 – 18.00 мужчины до 109 кг, 109+ кг

Прямая трансляция чемпионата будет на официальном YouTube- канале Федерации тяжелой атлетики РК.