Чемпионат РК по тяжелой атлетике пройдет онлайн
«С 10 по 17 марта пройдет лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в дистанционном (онлайн) формате. В предварительную заявку попали более 300 спортсменов со всей республики», - сообщили в Федерации тяжелой атлетики РК.
Программа соревнований:
11 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
12.00 – 14.00 мужчины до 55 кг, 61 кг
16.00 – 18.00 женщины до 45 кг, 49 кг
12 МАРТА, ПЯТНИЦА
12.00 – 14.00 мужчины до 67 кг
16.00 – 18.00 женщины до 55 кг, 59 кг
13 МАРТА, СУББОТА
12.00 – 14.00 мужчины до 73 кг
16.00 – 18.00 женщины до 64 кг, 71 кг
14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.00 – 14.00 мужчины до 81 кг
16.00 – 18.00 женщины до 76 кг, 81 кг
15 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
12.00 – 14.00 мужчины до 89 кг
16.00 – 18.00 женщины до 87 кг, 87+ кг
16 МАРТА, ВТОРНИК
12.00 – 14.00 мужчины до 96 кг, 102 кг
16.00 – 18.00 мужчины до 109 кг, 109+ кг
Прямая трансляция чемпионата будет на официальном YouTube- канале Федерации тяжелой атлетики РК.