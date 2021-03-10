РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:02, 09 Март 2021 | GMT +6

    Чемпионат РК по тяжелой атлетике пройдет онлайн

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский чемпионат по тяжелой атлетике состоится онлайн, передает МИА «Казинформ».

    «С 10 по 17 марта пройдет лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в дистанционном (онлайн) формате. В предварительную заявку попали более 300 спортсменов со всей республики», - сообщили в Федерации тяжелой атлетики РК.

    Программа соревнований:

    11 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

    12.00 – 14.00 мужчины до 55 кг, 61 кг

    16.00 – 18.00 женщины до 45 кг, 49 кг

    12 МАРТА, ПЯТНИЦА

    12.00 – 14.00 мужчины до 67 кг

    16.00 – 18.00 женщины до 55 кг, 59 кг

    13 МАРТА, СУББОТА

    12.00 – 14.00 мужчины до 73 кг

    16.00 – 18.00 женщины до 64 кг, 71 кг

    14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

    12.00 – 14.00 мужчины до 81 кг

    16.00 – 18.00 женщины до 76 кг, 81 кг

    15 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

    12.00 – 14.00 мужчины до 89 кг

    16.00 – 18.00 женщины до 87 кг, 87+ кг

    16 МАРТА, ВТОРНИК

    12.00 – 14.00 мужчины до 96 кг, 102 кг

    16.00 – 18.00 мужчины до 109 кг, 109+ кг

    Прямая трансляция чемпионата будет на официальном YouTube- канале Федерации тяжелой атлетики РК.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!