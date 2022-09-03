Чемпионат РК по триатлону среди юношей  и девушек впервые прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Впервые в Атырау прошел чемпионат Казахстана по триатлону среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов со всей страны в категориях U23 и U17, в том числе 40 атыраусцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На соревнованиях, прошедших в три этапа, спортсмены сначала проплыли в воде дистанцию в 300 метров. Затем на велосипеде преодолели 16 км. На третьем этапе пробежали 2 км.

«Сегодня в области впервые проходит такое масштабное мероприятие – чемпионат Республики Казахстан по триатлону среди юношей и девушек. Проведение такого турнира положительно скажется на динамичном развитии триатлонного спорта в области. Выражаю благодарность организаторам сегодняшних соревнований и хочу пожелать спортсменам продолжать покорять новые вершины», - сказал, приветствуя участников чемпионата, заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

По результатам соревнований среди девушек в категории U23: 1 место заняла Озерова Юля (Костанайская область); 2 место - Бекмагамбетова Надежда (г. Нур-Султан);

3 место - Аманжанова Аружан (Туркестанская область).

Среди мужчин в категории U23: 1 место занял Зубцов Данил (Костанайская область); 2 место - Абусиев Алихан (г. Шымкент); 3 место - Нургалиев Медет (Туркестанская область).

Среди девушек в категории U17: 1 место заняла Исабаева Анель (Акмолинская область);2 место - Ренченко Ангелина (Акмолинская область); 3 место - Петрова Юлиана (Акмолинская область).

Среди мужчин в категории U17: 1 место занял Жанабай Арлан (Акмолинская область);2 место - Дубинский Никита (Акмолинская область); 3 место - Кенжанов Абулхайр (Акмолинская область).Обладатели 1-го места будут защищать честь страны на чемпионате Азии.