Чемпионат РК по триатлону среди юношей  и девушек впервые прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Впервые в Атырау прошел чемпионат Казахстана по триатлону среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов со всей страны в категориях U23 и U17, в том числе 40 атыраусцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На соревнованиях, прошедших в три этапа, спортсмены сначала проплыли в воде дистанцию в 300 метров. Затем на велосипеде преодолели 16 км. На третьем этапе пробежали 2 км.
«Сегодня в области впервые проходит такое масштабное мероприятие – чемпионат Республики Казахстан по триатлону среди юношей и девушек. Проведение такого турнира положительно скажется на динамичном развитии триатлонного спорта в области. Выражаю благодарность организаторам сегодняшних соревнований и хочу пожелать спортсменам продолжать покорять новые вершины», - сказал, приветствуя участников чемпионата, заместитель акима области Жасулан Бисембиев.
По результатам соревнований среди девушек в категории U23: 1 место заняла Озерова Юля (Костанайская область); 2 место - Бекмагамбетова Надежда (г. Нур-Султан);
3 место - Аманжанова Аружан (Туркестанская область).