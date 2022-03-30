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    16:15, 30 Март 2022 | GMT +6

    Чемпионат РК по шорт-треку: определились победители на дистанции 500 метров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в эти дни проходит чемпионат Казахстана по шорт-треку. Сегодня, 30 марта, определились победители и призеры на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    У мужчин лучшим стал Денис Никиша (Павлодар). Второе место осталось за Нуртилеком Кажгали (ЗКО). Еркебулан Шамуханов (Павлодар) завершил выступление с бронзовой медалью.

    Мадина Жанбусинова (Нур-Султан) стала победительницей в женских соревнованиях. Яна Хан (Нур-Султан) завоевала «серебро», а Алена Волковицкая (Костанайская область) финишировала третьей.

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