Чемпионат РК по шорт-треку: определились победители на дистанции 500 метров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в эти дни проходит чемпионат Казахстана по шорт-треку. Сегодня, 30 марта, определились победители и призеры на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

У мужчин лучшим стал Денис Никиша (Павлодар). Второе место осталось за Нуртилеком Кажгали (ЗКО). Еркебулан Шамуханов (Павлодар) завершил выступление с бронзовой медалью.

Мадина Жанбусинова (Нур-Султан) стала победительницей в женских соревнованиях. Яна Хан (Нур-Султан) завоевала «серебро», а Алена Волковицкая (Костанайская область) финишировала третьей.