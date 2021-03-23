Чемпионат РК по шахматам пройдет в онлайн-формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 24 по 26 марта 2021 года пройдет Чемпионат Республики Казахстан по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет, который впервые в истории страны пройдет в дистанционном (онлайн) формате. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Чемпионат Республики Казахстан является самым главным событием года, в котором примут участие более 500 юных шахматистов со всех уголков страны. Соревнования пройдут на игровой платформе Lichess.org с мониторингом участников на платформе ZOOM. Контроль времени 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход. Для борьбы с «читерством» (использование участниками турнира компьютерных программ или сторонних подсказок) в турнире будут задействованы Античитерская комиссия и античитерская программа Fair Play Panel.

Прямая трансляция партий онлайн-чемпионата будет доступна на YouTube-канале Казахстанской федерации шахмат, комментатором выступит известный международный гроссмейстер Муртас Кажгалеев.

Победители и призеры соревнования будут награждены медалями, дипломами и поощрены денежными призами. Тренерам спортсменов-победителей установлена денежная премия. Общий призовой фонд соревнования составляет 1 800 000 тенге.

«Чемпионат Казахстана является важнейшим шахматным событием в стране. Все участники предстоящего чемпионата прошли тщательный отбор в своих регионах. Обладатели золотых медалей в каждой категории получат право на участие в онлайн-чемпионате мира», - сообщает президент Казахстанской федерации шахмат Бейбут Атамкулов.

Подробнее о Чемпионате РК можно узнать по ссылке: https://kazchess.kz/zayavki/

Организаторы соревнования - Казахстанская федерация шахмат совместно с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Генеральный партнер - АО «Банк Развития Казахстана»

Партнер - КЦ «Eurasian Resources Group (ERG)»

Партнер - Компания «Полиметалл»

Партнер - АО «Bank RBK»

Партнер - авиакомпания «Air Astana»

Партнер - Международный финансовый центр «Астана».

