Чемпионат РК по шахматам пройдет в онлайн-формате
Чемпионат Республики Казахстан является самым главным событием года, в котором примут участие более 500 юных шахматистов со всех уголков страны. Соревнования пройдут на игровой платформе Lichess.org с мониторингом участников на платформе ZOOM. Контроль времени 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход. Для борьбы с «читерством» (использование участниками турнира компьютерных программ или сторонних подсказок) в турнире будут задействованы Античитерская комиссия и античитерская программа Fair Play Panel.
Прямая трансляция партий онлайн-чемпионата будет доступна на YouTube-канале Казахстанской федерации шахмат, комментатором выступит известный международный гроссмейстер Муртас Кажгалеев.
Победители и призеры соревнования будут награждены медалями, дипломами и поощрены денежными призами. Тренерам спортсменов-победителей установлена денежная премия. Общий призовой фонд соревнования составляет 1 800 000 тенге.
«Чемпионат Казахстана является важнейшим шахматным событием в стране. Все участники предстоящего чемпионата прошли тщательный отбор в своих регионах. Обладатели золотых медалей в каждой категории получат право на участие в онлайн-чемпионате мира», - сообщает президент Казахстанской федерации шахмат Бейбут Атамкулов.
Подробнее о Чемпионате РК можно узнать по ссылке: https://kazchess.kz/zayavki/
Организаторы соревнования - Казахстанская федерация шахмат совместно с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.
Генеральный партнер - АО «Банк Развития Казахстана»
Партнер - КЦ «Eurasian Resources Group (ERG)»
Партнер - Компания «Полиметалл»
Партнер - АО «Bank RBK»
Партнер - авиакомпания «Air Astana»
Партнер - Международный финансовый центр «Астана».