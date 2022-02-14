Чемпионат РК по лыжным гонкам среди воспитанников спортшкол стартовал в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае воспитанники спортивных школ собрались для участия на чемпионате Республики Казахстан по лыжным гонкам. О том, как прошёл первый день, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» судья национальной высшей категории Николай Завялов.

В чемпионате принимают участие команды Акмолинской, Актюбинской, Алматинской областей, городов Алматы и Нур-Султан, Павлодарской и Костанайской областей.

«349 спортсменов среди женщин и 70 спортсменов среди мужчин. Выступают три группы: юниоры и юниорки, юноши и девушки, а также старшие. Соревнования проходят в формате мини-тура, то есть у нас получается первая гонка - пролог, свободный ход 2,5 км и у женщин, и у мужчин. Завтра гонка классическим ходом с раздельным стартом: у женской половины - 5 км, у мужской – 10 км», - говорит Н. Завялов.

16 февраля у спортсменов объявлен выходным днем, но участники чемпионата посвятят его тренировкам.

«17 февраля будет заключительный день. Гонка по отставанию: столько, сколько спортсмены проиграли за первые два дня, по этому отставанию будут стартовать за лидером и пытаться побороться за общий зачёт», - добавил главный судья чемпионата.

Все этапы чемпионата проходят на лыжной базе города Костаная.