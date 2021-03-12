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    17:00, 12 Март 2021 | GMT +6

    Чемпионат РК по конькобежному спорту пройдет в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Республики Казахстан по конькобежному спорту пройдет на высокогорном катке «Медеу» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионат состоится 15 - 18 марта 2021 года. Соревнование пройдет среди юниоров предмладшего, младшего, среднего и старшего возрастов.

    Количество участников - около 140 спортсменов со всех регионов страны: Нур-Султан, Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Рудный, Семей, Костанай, Алтай.

    Организаторами выступают Министерство культуры и спорта РК, Национальный олимпийский Комитет РК, акимат города Алматы, Национальная федерация конькобежцев Казахстана и ледовый каток «Медеу».

    Напомним, 10 марта было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Согласно постановлению, соревнования по конькобежному спорту будут проходить без зрителей.


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