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Чемпионат РК по қазақ күресі среди мужчин и женщин завершился в Атырау
13 Октября 2022, 15:46

Чемпионат РК по қазақ күресі среди мужчин и женщин завершился в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау завершился чемпионат Республики Казахстан по қазақ күресі среди мужчин и женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие 363 спортсмена из всех областей республики. Определились сильнейшие среди мужчин в весовых категориях 55-100 кг и выше, а также среди женщин – 48-77 кг и выше.

«С 4 по 6 ноября в городе Астане пройдут соревнования лучших из лучших, в которых будут состязаться борцы, вошедшие в восьмерку в рейтинге по каждой весовой категории. Там же победители получат путевку на чемпионат мира», – сказал старший тренер по қазақ күресі Айбек Сергазиев.

Борцы из области, вошедшие в эту восьмерку: Бекет Жүніс – 55 кг, Жанибек Телман – 60 кг, Бекарыс Мұратұлы – 66 кг, Нурболат Ызымгалиев – 74 кг, Адилет Кулшым – 74 кг, Сагат Газимов – 90 кг, Руслан Изгалиев – 100 кг, Сунгат Закарияев – 100 кг.

Атырауские женщины в упорной борьбе завоевали одну золотую, две бронзовые медали. В весовой категории 48 кг Айгерим Торегажина заняла первое место, в этой весовой категории Хамария Амиргалиева заняла третье место, в весовой категории свыше 77 кг Эльмира Самиголлаева также заняла третье место.


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