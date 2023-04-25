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Чемпионат РК по хоккею с шайбой среди девушек прошел в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 22:22
Чемпионат РК по хоккею с шайбой среди девушек прошел в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном ледовом дворце «Алау» прошло первенство среди хоккеистов в возрасте от 8 до 13 лет. В нем приняли участие 7 команд из разных регионов страны. В течение трех дней они провели серию матчей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В церемонии награждения команд-победителей приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев и депутат маслихата столицы Нурлан Муслим, которые тепло поздравили девушек, занявших призовые места.

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«Особое внимание в стране стало уделяться развитию женского хоккея, особенно детскому воспитанию будущих чемпионов. Доказательство тому сегодняшняя гонка. В прошлом году на чемпионат страны приехали 5 команд. В этом году показатель достиг 7. То есть с каждым годом интерес к этому виду спорта растет. Уровень девочек тоже хороший. Игры прошли очень дружно. Несколько девушек выделялись необычайными способностями.

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Соответственно, в национальной сборной растет число достойных последователей», - сказал тренер по женскому хоккею Булбул Картанбай.
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В итоге Гран-при завоевала местная команда «Астана». Тройку лидеров составили сборные Алматы и Усть-Каменогорска.

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Астана впервые принимает внутреннее первенство среди девушек. Теперь в дальнейшем планируется регулярное проведение турниров такого формата.

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