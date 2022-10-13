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Чемпионат РК по гандболу среди девушек прошел в Астане в честь Дня Республики
13 Октября 2022, 21:51

Чемпионат РК по гандболу среди девушек прошел в Астане в честь Дня Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершился чемпионат Казахстана по гандболу среди девушек, который проходил 6-12 октября в Астане в честь Дня Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В чемпионате приняли участие восемь команд из Астаны, Шымкента, Алматы, Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской областей, где юные гандболистки соревновались в Суперлиге и высшей лиге.

Чемпионат страны был организован среди спортсменов в возрасте от 15 лет и моложе.

«Основная цель чемпионата – пропаганда принципов формирования здорового образа жизни через широкое развитие массового спорта в городе, дальнейшее развитие игры в гандбол во всех населенных пунктах, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня мастерства в игре в гандбол среди девушек, обеспечение подготовки спортивного резерва, пополнение сборной команды области лучшими игроками, участие в соревнованиях мирового уровня», - отметил руководитель СДЮСШОР № 5 Куат Тлегенов.

По итогам соревнований гандболисты из Шымкента одержали победу над спортсменами из Павлодара и завоевали главный приз. Таким образом, гандболистки Павлодара заняли второе место. Бронзовая медаль досталась хозяевам площадки – девушкам из Астаны.

Кроме того, в ходе мероприятия девушки столичной команды получили удостоверения «Мастер спорта» из рук руководителя городского управления физической культуры и спорта Самата Жылкыбаева. В их числе – Улжан Каметай, Мадина Мырзамсеитова, Мадина Егинбаева, Маржан Елеусиз, Жамила Сарсенбекова, Дамира Жапарова и Луиза Олейникова.


Фото : gov.kz





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