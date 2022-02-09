Чемпионат РгК «Запад» по рукопашному бою прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел чемпионат регионального командования «Запад» по армейскому рукопашному бою. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В командном зачете победу одержали военнослужащие бригады морской пехоты.



