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Чемпионат РгК «Запад» по рукопашному бою прошел в Атырау
9 Февраля 2022 22:37
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел чемпионат регионального командования «Запад» по армейскому рукопашному бою. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
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В командном зачете победу одержали военнослужащие бригады морской пехоты.
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