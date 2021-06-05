Чемпионат республики по настольному теннису пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы станет местом проведения чемпионата Казахстана по настольному теннису среди юношей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпионта пройдет с 8 по 13 июня. В нем примет участие большое количество юных спортсменов. В некоторых командах за медали будут биться яркие спортсмены с большим потенциалом.

Город Нур-Султан: Бейбарыс Сайлаубек, Маргарита Лаврова, Султан Сереке, Айя Кунанбаева; Алматы: Айназ Адильгереева (на фото), Алексей Маркин, Марк Ким; Актобе: братья Расул и Наби Кисан; Актау: Мансур Сарсенгали, Рианна Мустафа; ЗКО: Мансур Суюндык, Айкоркем Батырова; Караганда: Асылхан Магзумбеков, Мария Лукьянова; Туркестан: Марлен Жұмағұл, Шахруза Шавкатова; Шымкент: Аслан Талгат, Томирис Косар.

