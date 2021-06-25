РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:28, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Чемпионат по судомодельному спорту проходит в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На XXVI чемпионат РК по судомодельному спорту в Караганде собрались команды из восьми областей. Всего в нём участвуют около 70 человек и больше ста моделей кораблей. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Малое озеро в Центральном парке очень удобно для судомоделистов. Зеркало воды подходит по размеру. Будет стендовый показ и старты моделей – точных копий настоящих кораблей, а также гонки радиоуправляемых подводных лодок. Это один из новых классов, появившихся несколько лет назад. Сильные конкуренты у карагандинской школы технических видов спорта – команды из Актобе и Уральска», – рассказал судья соревнований чемпион мира по судомодельному спорту Сергей Оконечников

    Все корабли – это мини-модели больших военных и гражданских судов. На их сборку у судостроителей уходит по нескольку лет. В Казахстане культивируется порядка 60 видов моделей.

    «Я занимаюсь судомоделизмом три года. В качестве модели у меня один из мощнейших немецких линкоров, построенных во время Второй мировой войны. Самым сложным было сделать рубку, так как там много мелких деталей. Очень волнительно участвовать в соревнованиях, надеюсь, выступлю хорошо», – сказал юный судомоделист Никита Линьков.

    Модель оценивается по 100-балльной системе. Судьи смотрят и отдельно дают оценку по стендовому и ходовому зачётам.

    Состязания продлятся до 27 июня. По окончании лучшие судомоделисты получат дипломы и сертифицированные медали чемпионов Казахстана.

    Впечатлениями о соревнованиях поделился старейший судомоделист Карагандинской области Александр Леванов.

    «Я сам занимался более 60 лет этим видом спорта. Пришёл в 9 лет. Вижу, что сейчас интерес у ребят есть, но не такой, как в наше время. Это и понятно – компьютеры, телефоны. Сейчас мальчишки лучше разбираются в электронике. Если государство и дальше будет поддерживать технические виды спорта, то будущее у судомодельного спорта есть», – сказал он.


    Теги:
    Спорт Образование Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!