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    01:20, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова прошел в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошел чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова на Кубок министра внутренних дел в программе IX межведомственной Спартакиады ФСО «Динамо» и IX Спартакиады МВД Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В соревнованиях, посвященных 30-летию казахстанской полиции, приняли участие лучшие команды правоохранительных органов, силовых и специальных структур.

    Огневая подготовка является одним из основных служебно-прикладных видов спорта. От навыков владения табельным оружием и его умелого применения в критических ситуациях порой зависит жизнь граждан, самих сотрудников и военнослужащих органов безопасности и правопорядка. Открывая соревнования, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев пожелал участникам удачи.

    Среди сотрудниц подразделений органов внутренних дел (ОВД) места распределились следующим образом: первое место – Айжан Адибаева, второе место – Эльмира Имашева, третье место – Алена Полюхова.

    Среди сотрудников подразделений ОВД места распределились так: первое место – Максат Сыдыков, второе место – Канат Сагимбаев, третье место – Кайрат Ашимов.

    В общекомандном зачете места первое место было отдано департаменту полиции Алматы, второе место – ДП Жамбылской области, а третье место –их коллегам из Карагандинской области. Среди сотрудниц силовых структур места первое место завоевала Актоты Боранова, второе место – Жулдыз Байдукешева, а третье место – Алма Жумангазина.

    Среди сотрудников силовых структур первое место было отдано Елдосу Насипбаеву, второе – Ерхану Жанпеисову, а третье место – Роману Гроскопу.

    В общекомандном зачете МВД на первом месте, второе место – УССО, а третье место заняла Национальная гвардия.

    Физкультурно-спортивное общество «Динамо» среди силовых и специальных структур ежегодно проводит Спартакиаду по семи видам спорта: борьбе самбо, қазақ күресі, рукопашному бою, стрельбе из боевого оружия, президентскому многоборью, волейболу и мини-футболу.


    Теги:
    Спорт МВД РК Правоохранительные органы
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