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Чемпионат по стрельбе из лука прошёл в Мангистауской области

6 Февраля 2022 03:47
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Чемпионат по стрельбе из лука прошёл в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жетыбай был организован чемпионат Мангистауской области по национальному виду спорта «Стрельба из лука», посвященный 100-летию дважды Героя Советского союза Талгата Бигельдинова. Об этом сообщил руководитель Каракиянского районного отдела культуры, физической культуры и спорта Дуйсенбай Атагараев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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3 февраля на спортивном мероприятии, организованном управлением физической культуры и спорта Мангистауской области, спортсмены из районов и городов региона, обученные стрельбе из лука, приняли участие в соревнованиях не командного, а индивидуального характера.

«Чемпионат проводился отдельно среди юношей 2003-2010 годов рождения и отдельно среди юношей 2011-2014 годов рождения. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами, им были вручены ценные подарки», - сказал Дуйсенбай Атагараев.

Ранее сообщалось, что 900 спортивных мероприятий проведут для жителей Мангистауской области.


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#Спорт   #Юбилей   #Мангистауская область   #Регионы   #Стрельба из лука  
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Автор:

Аружан Саптарова

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