Чемпионат по спортивному ориентированию провели в память о супругах Кольцовых в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Состязания были посвящены памяти Кольцовых Алевтины Сергеевны и Леонида Николаевича, стоявших у истоков развития детского туризма и ориентирования в Павлодаре и по всей области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Кольцовы стояли у истоков развития детского туризма и ориентирования в Павлодаре и Павлодарской области. В настоящее время их дело продолжают ученики и единомышленники», - рассказали в отделе образования Павлодара.

По информации гороно, соревнования по спортивному ориентированию бегом провёл детско-юношеский центр экологии и туризма отдела образования Павлодара совместно с ОО «Федерация по спортивному ориентированию Павлодарской области». Состязания прошли в пойме реки Иртыш и были посвящены памяти Кольцовых Алевтины Сергеевны и Леонида Николаевича.

«Спортивное ориентирование - это вид спорта, когда участники с помощью карты и компаса должны пройти дистанцию, состоящую из контрольных пунктов, - отметили в отделе образования. - Соревнования проводились в личном зачёте на технически и физически непростые дистанции. Участникам предстояло пройти маршрут в заданном направлении, отмечая каждый контрольный пункт в карточке компостером».

Организаторы распределили программу соревнований на 2 дня. В первый день, по их словам, соревновались самые опытные участники групп «Элита», «МW40», «Ветераны». Во второй день дистанции прошли участники возрастных групп «МW18», «МW15», «МW12». Впервые были включены группы «Родители», которые тоже стартовали во второй день соревнования. Старт для каждой возрастной группы был отдельным, и каждый участник имел индивидуальное время старта. Вооружившись только картой и компасом, соблюдая очерёдность стартовой минуты, один за другим отправлялись в забег по лесу участники разных возрастов.

«По итогам соревнования победители и призёры награждены грамотами центра экологии и туризма и медалями Федерации по спортивному ориентированию области», - добавили в ведомстве.