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Чемпионат по робототехнике среди школьников проходит в Нур-Султане

31 Октября 2019 17:24
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Чемпионат по робототехнике среди школьников проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит чемпионат по робототехнике среди школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 5-м Республиканском чемпионате «IITU Robocon Games» участвуют лучшие команды школ из городов Алматы, Нур-Султана, Караганды и Темиртау.

«В чемпионате участвуют команды 30 школ. Программирование роботов на основе Arduino дает ученикам навыки работы по направлениям механики и инженерии», – сказала директор Фонда «Зере-Жанашыр» Майраш Тайкенова.

Чемпионат в течение 4 лет проходил в Алматы, в этом году он организован в столице.

Победители будут награждены ценными подарками и образовательными грантами.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Цифровой Казахстан, Молодежь,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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