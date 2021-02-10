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    03:00, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Чемпионат по президентскому многоборью и лыжному спорту среди военнослужащих прошел в ВКО

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в региональном командовании «Восток» прошел чемпионат по президентскому многоборью и лыжному спорту среди военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

    В ведомстве сообщили, что турнир начался с работы мандатной комиссии, которая осуществляла допуск участников к соревнованиям. После приема заявок на участие, проверки документов участников чемпионата состоялась жеребьевка команд, участники были поделены на группы по возрастным категориям.

    В чемпионате принимали участие 14 команд. Военнослужащие соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, силовых упражнениях, в лыжной гонке и гонке патрулей.

    В ходе чемпионата участники демонстрировали хорошие результаты и отличную физическую подготовку, но призовых мест удостоились лишь единицы.

    По итогам Президентского многоборья первое место завоевало воинская часть 10810, второе место воинская часть 36803 и тройку лидеров сомкнула воинская часть 27943. По итогам лыжного спорта первое место завоевало воинская часть 28738, второе место 36803 и третье место воинская часть 44736.

    «В президентском многоборье участвую в третий раз. Наша команда очень тщательно готовилась к предстоящему чемпионату и заняла призовое место. Настроены теперь на победу в республиканском чемпионате», – отметил начальник физической подготовки воинской части 10181 Акыл Сабитов.

    Напомним, победители этого чемпионата будут представлять региональное командование «Восток» на XVIII Спартакиаде Вооруженных Сил РК по военно-прикладным видам спорта. Соревнования будут проходить в городе Щучинске.

    Теги:
    Спорт Восточно-Казахстанская область
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