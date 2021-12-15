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Чемпионат по пожарно-спасательному спорту прошел в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прошел областной чемпионат по пожарно-спасательному спорту, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. На спортивном манеже ДЧС ВКО за победу боролись более 60 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
В торжественной обстановке открыл соревнования начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Ерлан Нурпеисов. Он поздравил всех участников чемпионата, пожелал всем успехов и честной борьбы.
«Проведение чемпионата направлено на совершенствование профессиональной и боевой подготовки спасателей, развитие и пропаганду пожарно-спасательного спорта. Для участников данный чемпионат послужил хорошим поводом, чтобы раскрыть свой потенциал», - отметили организаторы соревнований.
Пожарные-спасатели соревновались в подъеме по штурмовой лестнице и в преодолении 100-метровой полосы препятствий.
Настрой у участников соревнований был боевой, поскольку по результатам чемпионата будет формироваться областная сборная команда, которая будет защищать честь нашей области на зимнем республиканском чемпионате в 2022 году, здесь в Усть-Каменогорске.
По итогам непростых состязаний результаты распределились следующим образом:
В подъеме по штурмовой лестнице:
Среди женщин:
1 место-Валерия Поволодская
2 место-Алина Ахметова
3 место-Гульжан Тулегенова
Среди мужчин:
1 место-Игорь Стецура
2 место-Максим Черносвитов
3 место-Алем Абеуов
Среди юношей младшая группа:
1 место-Арсений Скуратов
2 место-Аркадий Серов
3 место-Никита Боков
Среди юношей средняя группа:
1 место-Глеб Колмаков
2 место-Дамир Ренатулы
3 место-Алексей Афанасьев
Среди юношей старшая группа:
1 место-Динмухамед Абильбаев
2 место-Ильяс Кизаев
3 место-Виктор Коршак
В преодолении 100-метровой полосы препятствий:
Среди женщин:
1 место-Валерия Поволодская
2 место-Гульжан Тулегенова
3 место-Айдана Ержанова
Среди мужчин:
1 место-Ержан Шарипханов
2 место-Алем Абелов
3 место-Максим Черносвитов
Среди юношей младшая группа:
1 место-Арсений Скуратов
2 место-Никита Боков
3 место-Глеб Соловьев
Среди юношей средняя группа:
1 место-Эльдар Авилов
2 место-Глеб Колмаков
3 место-Алексей Афанасьев
Среди юношей старшая группа:
1место-Дилмухамед Абилбаев
2 место-Виктор Коршак
3 место-Ильяс Кизаев
Самыми лучшими спортсменами на чемпионате стали в мужской группе Алем Абилов по сумме набранных баллов, в женской – Валерия Поволодская, в юношеских группах - Эльдар Авилов, Дилмухамед Абилбаев и Арсений Скуратов.
Чемпионат Казахстана запланирован, здесь же в Усть-Каменогорске в феврале 2022 года.
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