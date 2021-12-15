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Чемпионат по пожарно-спасательному спорту прошел в ВКО

15 Декабря 2021 22:44
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Чемпионат по пожарно-спасательному спорту прошел в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прошел областной чемпионат по пожарно-спасательному спорту, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. На спортивном манеже ДЧС ВКО за победу боролись более 60 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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В торжественной обстановке открыл соревнования начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Ерлан Нурпеисов. Он поздравил всех участников чемпионата, пожелал всем успехов и честной борьбы.

«Проведение чемпионата направлено на совершенствование профессиональной и боевой подготовки спасателей, развитие и пропаганду пожарно-спасательного спорта. Для участников данный чемпионат послужил хорошим поводом, чтобы раскрыть свой потенциал», - отметили организаторы соревнований.

Пожарные-спасатели соревновались в подъеме по штурмовой лестнице и в преодолении 100-метровой полосы препятствий.

Настрой у участников соревнований был боевой, поскольку по результатам чемпионата будет формироваться областная сборная команда, которая будет защищать честь нашей области на зимнем республиканском чемпионате в 2022 году, здесь в Усть-Каменогорске.

По итогам непростых состязаний результаты распределились следующим образом:

В подъеме по штурмовой лестнице:

Среди женщин:

1 место-Валерия Поволодская

2 место-Алина Ахметова

3 место-Гульжан Тулегенова

Среди мужчин:

1 место-Игорь Стецура

2 место-Максим Черносвитов

3 место-Алем Абеуов

Среди юношей младшая группа:

1 место-Арсений Скуратов

2 место-Аркадий Серов

3 место-Никита Боков

Среди юношей средняя группа:

1 место-Глеб Колмаков

2 место-Дамир Ренатулы

3 место-Алексей Афанасьев

Среди юношей старшая группа:

1 место-Динмухамед Абильбаев

2 место-Ильяс Кизаев

3 место-Виктор Коршак

В преодолении 100-метровой полосы препятствий:

Среди женщин:

1 место-Валерия Поволодская

2 место-Гульжан Тулегенова

3 место-Айдана Ержанова

Среди мужчин:

1 место-Ержан Шарипханов

2 место-Алем Абелов

3 место-Максим Черносвитов

Среди юношей младшая группа:

1 место-Арсений Скуратов

2 место-Никита Боков

3 место-Глеб Соловьев

Среди юношей средняя группа:

1 место-Эльдар Авилов

2 место-Глеб Колмаков

3 место-Алексей Афанасьев

Среди юношей старшая группа:

1место-Дилмухамед Абилбаев

2 место-Виктор Коршак

3 место-Ильяс Кизаев

Самыми лучшими спортсменами на чемпионате стали в мужской группе Алем Абилов по сумме набранных баллов, в женской – Валерия Поволодская, в юношеских группах - Эльдар Авилов, Дилмухамед Абилбаев и Арсений Скуратов.

Чемпионат Казахстана запланирован, здесь же в Усть-Каменогорске в феврале 2022 года.



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#Восточно-Казахстанская область   #Спорт   #Регионы   #МЧС   #30 лет Независимости   #ДЧС  
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