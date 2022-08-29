29 Августа 2022 23:28

Чемпионат по парашютному многоборью прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чемпионом лично-командного первенства по парашютному многоборью ВС РК, прошедшего в Алматы, стала команда Центра парашютной подготовки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В чемпионате приняли участие 40 спортсменов, из которых было сформировано семь команд и пять участников личного первенства.

В ходе соревнований выполнено 160 прыжков с парашютом. Беспристрастное судейство проводилось с помощью измерительной рулетки и автоматического измерительного устройства.

Кроме того, в программу спортивно-профессиональных состязаний входили стрельба из автомата Калашникова, плавание вольным стилем на дистанции 100 метров, легкоатлетический кросс, а также спортивное ориентирование.

Чемпионом в личном первенстве по многоборью стал старший лейтенант Александр Овдиенко, второе место занял младший сержант Денис Исламов, а третье - сержант 3-го класса Бауыржан Каким.

В командном первенстве результаты распределились следующим образом: на первом месте военнослужащие Центра парашютной подготовки Вооруженных сил, на втором – команда воинской части 32356 «Арнамакс», замкнула тройку призеров команда военнослужащих десантно-штурмовых войск.

Фото: пресс-служба МО РК