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    22:44, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Чемпионат по конным видам спорта прошел в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области прошёл чемпионат по конным видам спорта среди юношей и открытый турнир среди взрослых любителей скачек. Соревнования посвящены 30-летию Независимости страны и 155-летию Алихана Букейханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионат организован Ассоциацией по национальным видам спорта и Федерацией по национальным и конным видам спорта. В нём приняли участие наездники из шести районов региона.

    «Всего в чемпионате участвовали около 70 ребят 2004–2006 годов рождения. Они состязались в кокпар-тарту. Победу одержал Шетский район. Второе место занял Жанааркинский, а третье Каркаралинский район. Они получили 300, 150 и 70 тысяч соответственно. Победители представят нашу область на чемпионате страны в Алматинской области, который пройдёт с 3 по 10 ноября», – рассказал руководитель Федерации по национальным и конным видам спорта Карагандинской области Нуржан Шайхин.

    В открытом турнире среди взрослых в кокпаре лучшей признана команда «Бәйтерек» из Караганды. Второе и третье места заняли команды «Бабай» и «Аршалы» из Бухар-Жырауского района и Акмолинской области.

    Конные скачки среди взрослых прошли по двум дисциплинам:

    - кунан-байга – 12 км;

    - аламан-байга – 20 км.

    Первое место в самом сложном этапе состязаний – аламан-байге – завоевал скакун по кличке Мәскеу из села Айса. В кунан-байге лидировал конь Каражал из села Кызылжар.

    Главными призами за победу стали автомобили.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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