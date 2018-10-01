Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 8 °С
Алматы: 10 °С
USD 366.43 EUR 420.11
RUB 5.58 CNY 52.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чемпионат по қазақ күресі провели в Кокшетау

21 Октября 2018 19:00 85
Поделиться:
Чемпионат по қазақ күресі провели в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялся ІІ открытый чемпионат на кубок начальника Кокшетауского технического института по қазақ күресі, посвященный Дню спасателя Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Новости по теме

43 млн тенге разыграли спортсмены на международном турнире в Атырауской области

В состязании приняли участие около 100 спортсменов. Самой многочисленной командой турнира стала сборная Кокшетауского технического института - 16 человек.

По результатам соревнований 1-ое место заняла сборная Департамента по ЧС Акмолинской области, 2-ое место - сборная КТИ, 3-е место - сборная Дворца борьбы «Кайрат».

Кокшетауский технический институт является единственным вузом в республике по подготовке высококвалифицированных специалистов
в области гражданской защиты. За 20 лет существования в институте зародились свои традиции, направленные на военно-патриотическое воспитание будущих офицеров спасателей.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Акмолинская область, Вузы,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив