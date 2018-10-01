Чемпионат по қазақ күресі провели в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялся ІІ открытый чемпионат на кубок начальника Кокшетауского технического института по қазақ күресі, посвященный Дню спасателя Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

В состязании приняли участие около 100 спортсменов. Самой многочисленной командой турнира стала сборная Кокшетауского технического института - 16 человек.

По результатам соревнований 1-ое место заняла сборная Департамента по ЧС Акмолинской области, 2-ое место - сборная КТИ, 3-е место - сборная Дворца борьбы «Кайрат».

Кокшетауский технический институт является единственным вузом в республике по подготовке высококвалифицированных специалистов

в области гражданской защиты. За 20 лет существования в институте зародились свои традиции, направленные на военно-патриотическое воспитание будущих офицеров спасателей.