Чемпионат по армейскому рукопашному бою прошел в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее прошел чемпионат по армейскому рукопашному бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе Семейского гарнизона рассказали, что среди военнослужащих воинских частей регионального командования «Восток» прошел чемпионат на переходящий кубок командующего войсками. Турнир является отборочным для участия в XIX Спартакиаде Вооруженных сил РК.

В нем приняли участие более 130 военнослужащих в девяти весовых категориях. По итогам соревнований победителями в своих весовых категориях стали сержант Садыков С.Т. (до 55 кг), старший лейтенант Сартай Е.Е. (до 60 кг), лейтенант Жуманазаров И.С. (до 65 кг), сержант Муратов Б.Д. (до 70 кг), сержант Олжабаев М.С.(до 75 кг), ефрейтор Дуйсенбеков Б.Б. (до 80 кг), капитан Калдарбек Е.Е. (до 85 кг), сержант Рогальский А.А. (до 90 кг), лейтенант Амренов Т.А. (свыше 90 кг).

В общекомандном зачете первое место заняла команда войсковой части 40398, второе место – войсковая часть 27943, третье место досталось команде войсковой части 28738.

«Все участники показали свое мастерство и подготовленность. Отрадно, что армейский рукопашный бой набирает популярность», – отметил заместитель командующего войсками регионального командования «Восток» по боевой подготовке полковник Талгат Сапарбаев.