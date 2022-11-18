Чемпионат мира в Катаре: группа «С» - последний шанс Месси и Левандовски

18 Ноября 2022, 22:07

18 Ноября 2022, 22:07

Чемпионат мира в Катаре: группа «С» - последний шанс Месси и Левандовски

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Группа «С» на чемпионате мира в Катаре представляется наиболее конкурентным квартетом из всех. Корреспондент МИА «Казинформ» познакомит читателей с участниками группы.

Главный тренер – Лионель Скалони

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Херонимо Рульи («Вильярреал», Испания), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико», Испания), Гонсало Монтьель («Севилья», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Херман Пеccелья («Бетис», Испания), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», Англия), Маркос Акунья («Севилья», Испания), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания).

Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико», Испания), Леандро Паредес («Ювентус», Италия), Алексис Мак Аллистер («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Гидо Родригес («Бетис», Испания), Папу Гомес («Севилья», Испания), Энцо Фернандес («Бенфика», Португалия), Эксекиэль Паласиос («Байер», Германия).

Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ, Франция), Анхель Ди Мария («Ювентус», Италия), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Англия), Николас Гонсалес («Фиорентина», Италия), Хоакин Корреа («Интер», Италия), Пауло Дибала («Рома», Италия).

Такого звездного состава, как у Аргентины, наверное, нет больше ни у одной из команд чемпионата мира. Под предводительством легендарного Месси «бело-голубые» готовы еще раз попытать счастье и завоевать заветный трофей в третий раз в истории. Если взглянуть на имена, то у них нет проблем ни в одной из линий. Кроме того, в распоряжении Скалони есть Месси и это всегда нужно учитывать. Помешать аргентинцам добиться успеха могут лишь они сами, если говорить о психологическом настрое и привычке расслабляться в самое неподходящее время. Альбиселесте квалифицировались на мундиаль со второго места, уступив первую строчку извечным конкурентам – бразильцам. По игре и по составу эта команда должна не только легко выходить из группы, но и претендовать на победу во всем турнире.

Сборная Мексики

Главный тренер – Херардо Мартино

Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).

Защитники: Хорхе Санчес Рамос («Аякс», Нидерланды), Эдсон Альварес («Аякс», Нидерланды), Кевин Альварес Кампос («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Карлос Родригес Гомес («Крус Асуль»), Хоан Васкес («Кремонезе», Италия), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк», Бельгия).

Полузащитники: Орбелин Пинеда (АЕК, Грекия), Карлос Антуна («Крус Асуль»), Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Алексис Вега («Гвадалахара»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо», АҚШ), Эрик Гутьеррес (ПСВ, Нидерланды), Луис Чавес («Пачука»), Луис Ромо («Монтеррей»), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания).

Нападающие: Генри Мартин («Америка»), Ирвинг Лосано («Наполи», Италия), Рауль Хименес («Вулверхэмптон», Англия), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

Мексика – удивительная команда. Во-первых, она фактически всегда выходит из группы на чемпионатах мира. Во-вторых, несмотря на регулярно показываемую футболистами этой страны прекрасную игру, самым крупным достижением этой команды был лишь выход в четвертьфинал. Состав у сборной Мексики очень боевитый и крепкий, главная звезда – нападающий Ирвинг Лосано, который показывает отличный футбол как «Серии А», так и в Лиге чемпионов. Скорее всего, мексиканцы поборются за вторую строчку с Польшей.

Сборная Польши

Главный тренер – Чеслав Михневич

Вратари: Бартломей Дронговский («Специя», Италия), Войцех Щенсный («Ювентус», Италия), Лукаш Скорупский («Болонья», Италия).

Защитники: Ян Беднарек («Астон Вилла», Англия), Мэтти Кэш («Астон Вилла», Англия), Бартош Берешиньский («Сампдория», Италия), Камиль Глик («Беневенто», Италия), Роберт Гумный («Аугсбург», Германия), Артур Енджейчик («Легия»), Якуб Кивер («Специя», Италия), Матеуш Ветеска («Клермон», Франция), Никола Залевский («Рома», Италия).

Полузащитники: Крыстян Белик («Бирмингем», Англия), Пшемыслав Франковский («Ланс», Франция), Камиль Гросицкий («Погонь»), Якуб Каминьский («Вольфсбург», Германия), Гжегож Крыховяк («Әл-Шабаб», Сауд Арабиясы), Михал Скурась («Лех»), Дамян Шиманьский (АЕК, Грекия), Себастьян Шиманьский («Фейеноорд», Нидерланды), Петр Зелиньский («Наполи», Италия), Шимон Журковский («Фиорентина», Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона», Испания), Аркадиуш Милик («Ювентус», Италия), Кшиштоф Пентек («Салернитана», Италия), Кароль Свидерский («Шарлотт», США).

Как и Месси, у главной звезды польского футбола Роберта Левандовски нынешний мундиаль, скорее всего, является последней возможностью завоевать что-то вместе со сборной, коим станет хотя бы выход из группы. В отборочном турнире поляки уступили первую строчку сборной Англии, а в стыках должны были играть со сборной России. Россияне были дисквалифицированы с турнира, а потому Польша получила возможность избежать стыков. Поможет ли это команде, покажет время. Польша с 1986 года не может преодолеть групповой этап чемпионатов мира, несмотря на качественный футбол, показываемый поляками в отборе и товарищеских матчах. В этот раз им тоже легко не будет.

Сборная Саудовской Аравии

Главный тренер – Эрве Ренар

Вратари: Мұхаммед Аль -Овайс («Аль -Хилаль»), Мұхаммед Аль-Ями («Аль-Ахли Джидда»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср Эр-Рияд»).

Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хилаль»), Мұхаммед Аль-Брейк («Аль-Хилаль»), Али Аль-Булайхи («Аль -Хилаль»), Сауд Абдельхамид («Әл-Хилаль»), Султан Аль -Ганам («Аль -Наср Эр-Рияд»), Абдулела Аль -Амри («Аль -Наср Эр-Рияд»), Абдулла Маду («Аль -Наср Эр-Рияд»), Хассан Томбакти («Аль -Шабаб Эр-Рияд»).

Полузащитники: Салман Аль -Фарадж («Аль -Хилаль»), Салем Аль -Давсари («Аль -Хилаль»), Абдулла Отаиф («Аль -Хилаль»), Мұхаммед Канно («Аль -Хилаль»), Абдуллела Аль -Малки («Аль -Хилаль»), Нассер Аль -Досари («Аль -Хилаль»), Фахад Аль -Муваллад («Аль -Шабаб Эр-Рияд»), Хаттан Бахебри («Аль -Шабаб Эр-Рияд»), Сами Аль -Наджи («Аль -Наср Эр-Рияд»), Али Аль -Хассан («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдуррахман Аль -Обод (Аль -Иттихад Джидда»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль -Хилаль»), Хайтам Ассири («Аль Ахли Джидда»).

При всем уважении к аравийцам все эксперты относят команду к аутсайдерам группы. В команде отсутствуют громкие имена, за ней пока не числится никаких исторических успехов на таком уровне, но можно предположить, что сборная даст бой признанным фаворитам.

Ранее мы публиковали обзор о группах «А» и «B» на чемпионате мира по футболу в Катаре.

В воскресенье, 20 ноября, состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Уже представлена сетка прямых эфиров матчей чемпионата мира по футболу на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». С ней можно ознакомиться здесь. В Казахстане церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире на двух телеканалах — «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 20:45 по астанинскому времени.

Фото: AlJazeera















