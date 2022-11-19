Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?

19 Ноября 2022, 19:40

19 Ноября 2022, 19:40

Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В квартете «Н» чемпионата мира по футболу в Катаре собраны сборные Португалии, Уругвая, Ганы и Южной Кореи. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет о составах команд группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сборная Португалии.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити», Англия), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ, Франция), Пепе («Порту), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейро («Боруссия» Дортмунд, Германия);

Полузащитники: Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Матеус Нуньеш, Рубен Невеш (оба — «Вулверхэмптон», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавиу Монтейру («Порту»), Витинья (ПСЖ, Франция), Вильям Карвалью («Бетис», Испания);

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Англия), Андре Силва («РБ Лейпциг», Германия), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико, Испания), Рафаэл Леау («Милан», Италия), Рикарду Орта («Брага»).

Несмотря на критику за невыразительную игру в составе «Манчестер Юнайтед» и скандалы, Роналду остается одним из лучших игроков мира и намерен доказать всем, что его рано списывать со счетов. В активе португальского лидера пять «Золотых мячей», четыре кубка Лиги чемпионов, титул чемпиона Европы, но пока нет ни одной победы в первенстве мира. И наверняка Криштиану хочет залатать этот пробел. Для 37-летнего игрока это наверняка последний шанс. Но в составе «европейских бразильцев» есть не только Роналду, эта команда обладает одной из самых сильных линий полузащиты в мире. Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Витинья и Карвальо способны разыгрывать мяч так, как это не могут многие другие. Португалия пробилась на чемпионат через горнило стыковых матчей, победив Северную Македонию. Чем команда хуже других фаворитов мундиаля? Пока ничем! Поэтому, ждем от португальцев искрометного футбола и больших побед.

Сборная Уругвая.

Главный тренер: Диего Алонсо

Голкиперы: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»);

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Матиас Оливера («Наполи»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Рональд Араухо («Барселона»), Матиас Винья («Рома»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»);

Полузащитники: Мануэль Угарте («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Матиас Весино («Лацио»), Федерико Вальверде («Реал»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио, («Атлетико Паранаэнсе»).

Максимум, чего смогло достичь великолепное поколение игроков, ведомое Суаресом и Кавани, это полуфинал ЧМ-2010. Что ж, тоже неплохо. Однако, наверняка как игроки, так и болельщики Уругвая ждут от своих любимцев большего. Сейчас сборная переживает период смены поколений, на арену выходят новые имена, одно из которых Дарвин Нуньес. С молодым перспективным форвардом связывают большие надежды как в «Ливерпуле», так и в сборной. И мундиаль – отличный шанс показать, что уругвайская земля не перестает производить высококлассных игроков. Наверняка, уругвайцам будет непросто, ведь помимо Португалии есть очень крепкая Гана и неуступчивая Южная Корея. Однако статус команды обязывает их выходить в следующий круг.

Сборная Ганы.

Главный тренер: Отто Аддо.

Вратари: Манаф Нуруден («Эйпен», Бельгия), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен», Швейцария);

Защитники: Денис Одои («Фулхэм», Англия), Тарик Лэмпти («Брайтон», Англия), Алиду Сейду («Клермон», Франция), Даниэль Амарти («Лестер», Англия), Джозеф Айду («Сельта», Испания), Александер Джику («Страсбур», Франция), Мохаммед Салису («Саутгемптон», Англия), Абдул-Рахман Баба («Рединг», Англия), Гидеон Менса («РБ Зальцбург», Австрия);

Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд», Катар), Томас Парти («Арсенал», Англия), Элиша Овусу («Генк», Бельгия), Салис Абдул Самед («Ланс», Франция), Мохаммед Кудус («Аякс», Нидерланды), Даниэль-Кофи Киере («Фрайбург», Германия).

Нападающие: Даниель Африйе («Аккра Хартс оф Оук»), Камал Дин Сулемана («Ренн», Франция), Иссааку Абдул Фатаву («Спортинг», Португалия), Осман Букари («Црвена Звезда», Сербия), Иньяки Уильямс («Атлетик», Испания), Антуан Семеньо («Бристоль Сити», Англия), Джордан Айю («Кристал Пэлас», Англия), Камал Сова («Брюгге», Бельгия).

«Черные звезды» совсем недавно, а именно на ЧМ-2010, выходили в четвертьфинал турнира, обыграв американцев в четвертьфинале и уступив лишь в серии пенальти Уругваю, с которым им теперь предстоит сразиться на групповом этапе. Состав у ганцев по именам очень крепкий: Амарти и Одои в защите, Айю, Парти и Кудус в средней линии, Иньяки Уильямс и Джордан Айю в нападении. Есть еще форвард Камал Сова, который вместе с «Брюгге» вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. Поэтому, с такими игроками Гана должна попытаться хотя бы повторить свой подвиг восьмилетней давности.

Сборная Южной Кореи.

Главный тренер: Паулу Бенту

Вратари: Ким Сын Гю («Аль-Шабаб»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендэ Моторс»), Чо Хён У («Ульсан Хендэ»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Ким Ён Гвон («Ульсан Хендэ»), Квон Кюн Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэджон Хана Ситизен»), Ким Мун Хван («Чонбук Хендэ Моторс»), Юн Джон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендэ»), Ким Чжин Су («Чонбук Хендэ Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»).

Полузащитники: Чон У Ён («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо («Шаньдун Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чонбук Хендэ Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Квон Чхан Хун («Кимчхон Сангму»), Чун Ву Юн («Фрайбург»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Санг Хо («Сеул»), Сон Мин Кю («Чонбук Хендэ Моторс»).

Нападающие: Хван Ый Джо («Олимпиакос»), Чо Гю Сун («Чонбук Хендэ Моторс»).

В такой компании корейцам явно придется несладко, но на чемпионате мира слабых команд, как правило, не бывает. Поэтому, надо пытаться выходить из группы и с очень крепкими командами, коими являются соперники азиатов. Главная звезда Южной Кореи Сон Хын Мин недавно восстановился от травмы и готов помочь своей сборной пробиться в следующий круг. Однако, за исключением представителя «шпор», у азиатской команды почти нет громких имен. Между тем, португалец Пауло Бенту наверняка знает традиционно слабые места команды, за которую он когда-то выступал. С Уругваем и Ганой тоже можно побороться. Группа «Н» наиболее ровная по своему составу, в которой хотя и есть явный фаворит, нет пропасти в классе между командами.