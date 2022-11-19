Чемпионат мира в Катаре: группа «Е» - битва фаворитов за кубок

19 Ноября 2022, 17:09

19 Ноября 2022, 17:09

Чемпионат мира в Катаре: группа «Е» - битва фаворитов за кубок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В группу «Е» чемпионата мира попали сразу два признанных мастодонта футбольного мира – Германия и Испания. Обе команды традиционно претендуют не только на выход из группы, но и на чемпионство во всем турнире. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает читателям ознакомиться с раскладом в данном квартете.

Сборная Германии

Главный тренер: Ханс Дитер Флик

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гентнер («Штутгарт»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гётце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофман («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»).

Известный в прошлом нападающий сборной Англии Гарри Линекер как-то в сердцах сказал: «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы». С этим сложно не согласиться. В любом турнире бундестим является как минимум одним из главных фаворитов, меряться с ними силами по своей воле обычно не хочет никто. Не так давно команда пережила период болезненный для всех период обновления, и теперь вполне готова к новым свершениям. Состав, который взял с собой на мундиаль Флик, представляет собой конгломерат молодых и опытных футболистов, вполне способных побороться за самые высокие места. У команды есть и хорошо поставленная командная игра, и игроки, способные в одиночку решить исход матча. Это наглядно показал матч против действующих чемпионов Европы итальянцев в Лиге наций, который немцы выиграли со счетом 5-2.

Так что, ждем Гнабри, Сане, Мюллера, Хаверца и компании, если не доминирования в группе, то уверенного выхода в следующий круг точно.

Сборная Испании

Главный тренер – Луис Энрике.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Брентфорд», Англия), Роберт Санчес («Брайтон», Англия).

Защитники: Пау Торрес («Вильярреал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Альваро Мората («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ», Франция), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия).

Дружину Луиса Энрике эксперты причисляют к одним из главных фаворитов турнира, и надо сказать, не зря. Не так давно испанцы тоже пережили смену «золотого поколения», ушли Хави, Иньеста, Пуйоль, Пике, и прочие игроки, которые принесли испанцам Кубок мира и дважды победу на Евро. Все это было подряд, таким достижением больше похвастать не может никто. Однако все это уже в истории, сейчас у «красной фурии» новая команда, и надо сказать, Энрике удалось построить вполне боеспособный коллектив.

Звезд с приставкой «супер» у испанцев сейчас фактически нет, но определенно каждый игрок очень высокого класса, играющий за лучшие команды Европы. Есть обладатель награды лучшему молодому игроку Педри, на которого возлагаются большие надежды. На минувшем Евро «красна фурия» дала бой будущим чемпионам итальянцам, показав очень добротную игру и уступив лишь в серии пенальти. Испанцы также заняли первое место в группе в Лиге наций и в отборочном турнире. Они по-прежнему прекрасно держат мяч, оказывая беспрестанное давление на игроков обороны соперника, что в конечном счете приводит к ошибкам последних. С такой игрой вполне по силам бороться за самые высокие места.

Сборная Японии

Главный тренер: Хадзиме Мориясу.

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Палс»), Дэниел Шмидт («Сент-Трюйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»);

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Есида («Шальке»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сего Танигути («Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Хироки Ито («Штутгарт»), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»);

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидэмаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Рицу Доан («Фрайбург»), Дзюня Ито («Реймс»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Юки Сома («Нагоя Грампус»);

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкле Брюгге»).

Вот кому не повезло, так это японцам. Оказаться в одном квартете с Испанией и Германией, которые любят отгружать в ворота более слабых команд голы пачками – такого врагу не пожелаешь. Скажем откровенно: шансы на выход из группы у «самураев» очень невелики. Регулярно попадая на чемпионаты мира, японцы в последние десятилетия демонстрируют очень симпатичную игру, стараясь на равных играть с любым соперником. Однако им часто не хватает концентрации и класса. К примеру, на ЧМ-2018 японцы были очень близки к тому, чтобы выбить из турнира будущих бронзовых призеров бельгийцев, но ведя в счете 2-0, они умудрились пропустить три мяча за тайм и бесславно вылететь.

С немцами и испанцами так играть нельзя точно, они такого не прощают. Тем не менее, если японцы сумеют взять себя в руки и не терять концентрацию до конца, они вполне способны отнять очки у кого-то из фаворитов группы.

Сборная Коста-Рики

Главный тренер: Луис-Фернандо Суарес

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ», Франция), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго», Испания).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор», Турция), Хуан Варгас («Мильонариос», Колумбия), Кендалл Уостон («Депортиво Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда» Мекка, ОАЭ), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс», США), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк», США), Рональд Матаррита («Цинциннати», США).

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес, Брайн Руис (оба — «Алахуэленсе»), Йоустин Салас, Альваро Самора (оба — «Депортиво Саприсса»), Роан Вильсон («Гресия»), Херсон Торрес, Дуглас Лопес (оба — «Эредиано»), Джевисон Беннетте («Сандерленд», Англия), Антони Эрнандес («Пунтаренас»), Брандон Агилера («Ноттингем Форест», Англия).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон», Мексика), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

Коста-Рика – темная лошадка, которая может стать командой-сюрпризом. Конечно, в такой группе они считаются заведомыми аутсайдерами. Однако костариканцам не привыкать к такому статусу. Так даже удобнее – никто не ожидает от тебя никаких подвигов, если и проиграешь – все скажут, ну так соперники были очень сильны. При этом, не обладая звездным составом, Коста-Рика иногда может преподнести большую неожиданность. К примеру, на ЧМ-2014 костариканцы попали в «группу смерти» с Италией, Англией и Уругваем, и ухитрились оставить за бортом двух представителей старого света, заняв в группе первое место. Так что, кто знает…Немцам и испанцам расслабляться с ними точно не стоит.