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Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию перенесли в Болгарии

14 Февраля 2022 14:48
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Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию перенесли в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров отложен Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за уровня заболеваемости COVID-19 в Болгарии и среди вероятных участников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Мероприятие планировалось провести в Софии с 7 по 13 марта. Однако ISU заявил, что он был предупрежден о «потенциально высоком числе случаев заражения COVID-19 среди участников, а также местных организаторов».

Руководящий орган также ожидает, что пик заболеваемости омикронным вариантом в Болгарии придется на запланированное время проведения соревнований. Однако количество новых ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Болгарии снизилось с 12 399 25 января до 3 625 вчера.

Утверждается, что требования к въезду могли еще больше поставить под угрозу проведение соревнований.

Болгария требует подтверждения полной вакцинации против коронавируса, доказательств предыдущего заражения или отрицательного теста, прежде чем допустить путешественников из стран «красной зоны». Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2021 году был отменен также из-за коронавирусного кризиса.

ISU рассматривает возможность проведения соревнований в мае и проводит консультации с Болгарской федерацией фигурного катания и ее членами-участниками о том, когда лучше всего перенести соревнования. Ожидается, что решение будет объявлено на следующем онлайн заседании Совета ISU 24 февраля.

Соревнования определяют квоты на участие каждой национальной федерации в серии Гран-при среди юниоров 2022-2023 годов и на чемпионате мира среди юниоров 2023 года. Болгария уже пять раз принимала соревнования, все в столице: в 2001, 2008, 2009, 2014 и 2018 годах.

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#Спорт   #Фигурное катание  
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