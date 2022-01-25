Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2023 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация водных видов спорта (FINA) объявила о переносе чемпионат мира по водным видам спорта на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первоначально турнир был запланирован на 2021 год. Однако из-за отложенных Олимпийских игр в Токио было принято организовать ЧМ в 2022-ом.

Тем не менее, в этом сезоне мировое первенство также не состоится. Из-за коронавируса FINA перенесла ЧМ на 2023-й год. Принимать его будет Фукуока (Япония).