Чемпионат мира по водно-моторному спорту F1H2O пройдет в Конаеве в 2027 году

В Конаеве в 2027 году планируют провести этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматинской области.

Соглашение о проведении соревнований подписали представители международной организации F1H2O, компании iHolding, официальной делегации Саудовской Аравии и аким Алматинской области Марат Султангазиев.

По данным пресс-службы акима Алматинской области, Капшагайское водохранилище может стать площадкой проведения этапов чемпионата мира в течение ближайших пяти лет. Казахстан станет шестой страной, принимающей соревнования.

Фото: акимат Алматинской области

Ожидается, что этап чемпионата посетят не менее 5000 иностранных гостей. С учетом местных жителей и туристов число зрителей будет значительно выше. По прогнозам организаторов, телетрансляцию гонок смогут посмотреть около 1 млрд человек по всему миру.

— Саудовская Аравия успешно реализует масштабные спортивные проекты мирового уровня, уделяя особое внимание развитию международных соревнований и популяризации здорового образа жизни. Алматинская область также активно развивает это направление. Ежегодно на Капшагайском водохранилище проходят ультрамарафон Tengri Ultra и международные соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman, а также проводятся спортивные мероприятия республиканского уровня. Проведение подобных международных турниров способствует развитию туризма и открывает новые возможности для социально-экономического развития региона. Поэтому мы готовы совместно реализовать этот проект, — отметил Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

Председатель правления и представитель организаций KSA ProMediaPortal и F1H2O Яссер Али Аль-Ями сообщил, что сейчас в чемпионате участвуют 11 государств. По его словам, во время проведения соревнований будут созданы VIP-зоны, центр управления гонками, площадки для подготовки команд и современный медиацентр. Для гостей также организуют зоны семейного отдыха, культурную программу и гала-концерт.

В акимате отметили, что проведение чемпионата будет способствовать развитию туризма, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, что Казахстан впервые примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Престижное соревнование пройдет в 2027 году. Чемпионат четырех континентов станет крупнейшим турниром по фигурному катанию, когда-либо проводившимся в Казахстане. Ранее страна успешно принимала зимние Азиатские игры 2011 года и зимнюю Универсиаду-2017, в программу которых также входили соревнования по фигурному катанию.