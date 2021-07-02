Чемпионат мира по триатлону в спринте и эстафете в 2023 году состоится в Гамбурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по триатлону в спринте и эстафете в 2023 году пройдет в Гамбурге, Германия, о чем Международный союз триатлонистов (World Triathlon), Союз триатлона Германии и правительство город Гамбург объявили на совместной пресс-конференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На чемпионате мира по триатлону 2023 года в спринте и эстафете медали будут разыграны в девяти видах. Элитные спортсмены будут соревноваться в формате элиминатора, который состоит из суперспринтерских гонок с забегами, полуфиналами и финалом, а также в смешанной эстафете чемпионата мира.

Юниоры и возрастные группы будут соревноваться на спринтерской дистанции, а также в смешанной эстафете за титулы чемпиона мира.