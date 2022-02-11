Чемпионат мира по таеквондо примет Мексика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация таеквондо (World Taekwondo) объявила место проведения чемпионата мира 2022 по таеквондо (WT). Мировое первенство пройдет в ноябре в городе Канкун, Мексика. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

ЧМ должен был пройти в г.Уси (Китай) в апреле текущего года, после переноса в 2021 году. Однако, в связи с продолжительной пандемией COVID-19 в стране, власти города отказались от проведения данного мероприятия.

Кандидатами на организацию турнира выступили сразу три города: Баку (Азербайджан), Бейрут (Ливан) и Канкун. В итоге мексиканская сторона обогнала претендентов, набрав 52% голосов.

Как ранее планировалось, ЧМ-2022 по таеквондо-пумсэ состоится с 21 по 24 апреля в южнокорейском Кояне.

Также Всемирная федерация объявила, что чемпионат мира среди кадетов в 2023 году пройдет в г.Сараево (Босния и Герцеговина).