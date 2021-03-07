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    18:00, 06 Март 2021 | GMT +6

    Чемпионат мира по шорт-треку: Галиахметов и Никиша пробились в полуфинал

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Дордрехт (Нидерланды) принимает чемпионат мира по шорт-треку. Казахстанские спортсмены вышли в полуфинал соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В полуфинале мужских соревнований на дистанции 1500 метров на лед выйдут Адиль Галиахметов и Денис Никиша. Кроме того, оба спортсмена также смогли пробиться в четвертьфинал соревнований на дистанции 500 метров. На дистанции 1000 м Галиахметов вышел в четвертьфинал. Денис Никиша не смог преодолеть квалификационный раунд турнира.

    У женщин в полуфинале соревнований на дистанции 1500 метров выступит Мадина Жанбосынова. Кроме того, казахстанка смогла пройти в четвертьфинал соревнований на дистанции 1000 метров.

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