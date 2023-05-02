Чемпионат мира по шахматам завершился в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана прошла торжественная церемония закрытия чемпионата мира по шахматам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония закрытия под стать турниру получилась красочной, яркой и пролетела незаметно. Национальные номера в исполнении казахстанских артистов добавили церемонии свой колорит. Подводили итоги месячного международного шахматного марафона заместитель Премьер-Министра Казахстана Алтай Кульгинов, глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Чемпионский венок на Дина Лижэня надел Аркадий Дворкович, перед этим обоих участников финального матча облачили в казахские чапаны.

«Мы рады всех вас приветствовать и благодарны за то, что в этот день вы были с нами. Мы гордимся тем, что чемпионат мира по шахматам проходил здесь, в столице нашей страны – городе Астане. Мы видели захватывающую игру с участием двух великих игроков. Конечно, в эти дни было непросто, но, как говорится, история сложилась. У нас появился новый чемпион, поздравляем господина Дина Лижэня с этим большим достижением. Хочу также пожелать господину Яну Непомнящему больших побед в будущем», - сказал Алтай Кульгинов во время приветственного слова.

По словам Тимура Турлова, для Казахстанской федерации шахмат это был колоссальный опыт.

«Мы провели более 20 мероприятий во время этого чемпионата. Я хочу поблагодарить всех организаторов – ФИДЕ, нашу большую команду шахматной федерации – за то, что эти события стали возможными. Большое спасибо всем представителям нашего Правительства, города, организациям, которые нас поддержали, нашим друзьям и коллегам. Благодаря вам это стало возможным и благодаря вам более 200 детей поучаствовали в различных мероприятиях. Нашу страну посетили большинство шахматных умов, за последние несколько месяцев и только за время чемпионата мы увидели огромную концентрацию гроссмейстеров, у которых был шанс поделиться опытом с нашими шахматистами», - отметил глава КФШ.

Спикер подчеркнул, что на этом шахматная история нашей страны не заканчивается.

«Наша ключевая цель – сделать шахматы гораздо более популярными среди школьников, вовлечь молодых казахстанцев в эту игру, и добиться того, чтобы эта игра стала для них ключом к успеху в их жизни. Мы верим, что количество шахматных секций может вырасти с 7 до 14 тысяч, у нас есть конкретный план. Благодаря поддержке Главы государства, благодаря поддержке нашей большой команды международной федерации шахмат, у нас, кажется, есть все для того, чтобы это получилось. У нас есть деньги, организационные возможности, большая помощь со стороны всех, к кому мы приходим», - добавил Тимур Турлов.

Кроме того, сегодня президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Тимур Турлов подписали договор о проведении первого Чемпионата мира среди общеобразовательных школ.

Стоит отметить, что такой чемпионат будет проводиться впервые в мире. В нем примут участие не спортсмены − воспитанники шахматных клубов и секций, а обычные школьники-любители шахмат. Соревнования пройдут в два этапа. Отборочные соревнования (первый этап) пройдет на территории стран-участниц чемпионата. Второй этап турнира пройдет в августе в Казахстане.

Ожидается, что к нам приедут юные шахматисты из 50 стран мира.

«Завершившийся в Астане чемпионат мира продемонстрировал огромный интерес казахстанцев к этому виду спорта. Победы наших шахматистов на Открытом Кубке, результаты матча женской сборной Казахстана против сборной мира еще раз доказали высокий уровень развития казахстанских шахмат. Предстоящие соревнования среди школьников – прекрасная возможность для юных спортсменов получить важный соревновательный опыт, сыграть с сильными соперниками из Казахстана и других стран. Я уверен, что это даст мощный импульс для развития казахстанских шахмат, и у нас зажгутся новые звезды в этом прекрасном виде спорта», - отметил Тимур Турлов.

Стоит отметить, что в ходе прошедшего Чемпионата мира среди школьников в греческом городе Родос сборная Казахстана заняла первое место по количеству медалей. Казахстанская школьница Аланна Бериккызы стала обладательницей золотой медали в категории до 9 лет, а Амина Каирбекова – в категории до 17 лет.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира шахматист из Китая Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал 17-ым чемпионом мира.

14 партий с классическим контролем времени завершились вничью 7:7, в трех партиях быстрых шахмат победитель также не был определен, четвертая стала победной для Дина Лижэня. Китайский спортсмен заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Призовой фонд поединка в Астане составил 2 млн евро. Победитель получит 55% от суммы.