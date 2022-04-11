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    10:00, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Чемпионат мира по шахматам среди школьников состоится в Панаме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по 19 июня 2022 года состоится чемпионат мира по шахматам среди школьников в городе Панама, в столице Республики Панама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

    «Чемпионат пройдет в возрастных категориях до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет с отдельными соревнованиями для мальчиков и девочек. Соревнование будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с общими правилами ФИДЕ», - говорится в сообщении пресс-службы федерации в Facebook.

    Каждая национальная федерация может зарегистрировать любое количество игроков, соответствующих возрастным требованиям.

    По окончанию соревнования трем лучшим игрокам в каждой категории будут вручены трофеи, а также золотые, серебряные и бронзовые медали. Остальным участникам чемпионата выдаются сертификаты.

    Победителям в категориях до 13, 15 и 17 лет будут присвоен титул FM/WFM (Мастер ФИДЕ/Женский мастер ФИДЕ - прим.ред.). Обладателям серебряных и бронзовых медалей будет присвоен титул CM/WCM (кандидат в мастера/кандидат в мастера среди женщин).

    Победителям в категориях до 7, 9 и 11 лет, а также обладатели серебряных и бронзовых медалей получают титул CM/WCM.

    Подробности о регистрации и участии изложены на странице Казахстанской Федерации шахмат в Facebook.


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