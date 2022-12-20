Чемпионат мира по шахматам с призовым фондом в $1 млн пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-30 декабря в Алматы состоится чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам. Ведущие гроссмейстеры из 50 стран сойдутся в борьбе за титулы. Призовой фонд составляет один миллион долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы сообщили, что чемпионат пройдет под эгидой ФИДЕ во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. 176 игроков примут участие в открытых турнирах. В женском турнире - 98 шахматистов.

Фаворитами открытого чемпионата являются действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, с рейтингом 2859 в декабрьском списке), Хикара Накамура (США, 2768), Фабиана Каруана (США, 2766), Ян Непомнящий (FIDE, 2793), Аниш Гири (Нидерланды, 2764), Александр Грищук (ФИДЕ, 2745), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729), Юй Янъи́ (Китай, 2728), действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2737 - Блиц) и другие.

Среди женщин выступают такие сильнейшие шахматисты, как Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Жонгуй (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Харика Дронавали (Индия, 2507), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хамедальшарьех (Иран, 2490), Антоанета Стефанова (Болгария, 2442), действующие чемпионы Александра Костенюк (ФИДЕ, 2520-рапид) и Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2440), а также многие другие звезды.

Для участия в открытом чемпионата рейтинг должен быть не ниже 2550, в женском не ниже 2250. Однако допускаются действующие национальные чемпионы вне зависимости от рейтинга и 10 номинантов от президента ФИДЕ, также 15 номинантов (для открытого турнира) или 10 номинантов (для женского турнира) от организаторов.



