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Чемпионат мира по шахматам не состоится в декабре в Казахстане

9 Декабря 2021 13:10
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Чемпионат мира по шахматам не состоится в декабре в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионаты мира ФИДЕ по рапиду и блицу (быстрым и молниеносным шахматам) не состоятся в декабре в Казахстане, как планировалось изначально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской Федерации шахмат.

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Причина — новые ограничения COVID, недавно введенные Правительством Казахстана, которые предусматривают обязательный 7-дневный карантин для многих потенциальных иностранных участников.

«Правительство Казахстана и Казахстанская Федерация шахмат сожалеют о неудобствах, вызванных отменой турниров, и планируют вместе с Международной шахматной федерацией провести эти спортивные мероприятия в первом полугодии 2022 года», - говорится в сообщении.


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