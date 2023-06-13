Чемпионат мира по рукопашному бою пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 16 по 18 июня во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в городе Астане состоится VII Чемпионат мира по рукопашному бою, организованный «Всеказахстанской Ассоциацией рукопашного боя» при поддержке управления физической культуры и спорта города Астаны и Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

На чемпионат мира заявились спортсмены из 28 стран (Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Гана, Германия, Индия, Иордания, Иран, Кыргызстан, Румыния, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Китай, Колумбия, Италия, Испания, Перу, США, Сенегал, Тайланд, Чехия, Польша, Молдова, Монголия, Казахстан). Всего на чемпионате ожидается около 300 участников.

Чемпионат будет проходить в двух дисциплинах: «Поединок» (8 мужских, 6 женских и 2 абсолютные весовые категории) и «Самооборона» (11 мужских, 5 женских весовых категорий).

Программа чемпионата

16 июня - дисциплина «Самооборона». Участники будут демонстрировать приемы самообороны от невооружённого и вооружённого нападения:

10:00 - 13:00 - предварительные встречи;

14:00-19:00 - полуфинальные и финальные поединки. Награждение.

17 июня - дисциплина «Поединок»:

10:00 - 13:00 - предварительные поединки;

14:00-19:00 - полуфинальные и финальные поединки.

18 июня

17:00-20:00 - торжественное открытие чемпионата мира. Финальные поединки. Награждение.

В заключительный день чемпионата в перерывах между зрелищными баталиями сильнейших спортсменов мира вниманию болельщиков будет представлена концертная программа с участием звезд отечественного шоу-бизнеса.