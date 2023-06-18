Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Это, как отметил президент Международной федерации по рукопашному бою Сергей Астахов, седьмое по счету мировое первенство. Первые пять прошли в России, до этого – в Узбекистане. По его словам, в чемпионате мира принимают участие более 300 спортсменов из 32 стран.
«В соревнованиях принимают участие 161 мужчина и 151 женщина. Вчера прошли встречи по дисциплине «Самооборона». Было разыграно 18 медалей», — сообщил Сергей Астахов.
Также он высоко оценил подготовку казахстанских спортсменов, которые показывали одни из лучших результатов в командном зачете на прошедших чемпионатах мира.
В целом соревнования проходят по двум дисциплинам: «Поединок» (8 мужских, 6 женских и 2 абсолютные весовые категории) и «Самооборона» (11 мужских, 5 женских весовых категорий).