Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходит чемпионат мира по рукопашному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это, как отметил президент Международной федерации по рукопашному бою Сергей Астахов, седьмое по счету мировое первенство. Первые пять прошли в России, до этого – в Узбекистане. По его словам, в чемпионате мира принимают участие более 300 спортсменов из 32 стран.

«В соревнованиях принимают участие 161 мужчина и 151 женщина. Вчера прошли встречи по дисциплине «Самооборона». Было разыграно 18 медалей», — сообщил Сергей Астахов.

Также он высоко оценил подготовку казахстанских спортсменов, которые показывали одни из лучших результатов в командном зачете на прошедших чемпионатах мира.

В целом соревнования проходят по двум дисциплинам: «Поединок» (8 мужских, 6 женских и 2 абсолютные весовые категории) и «Самооборона» (11 мужских, 5 женских весовых категорий).