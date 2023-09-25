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    15:35, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Чемпионат мира по пулевой стрельбе может пройти в Казахстане

    Чемпионат мира по пулевой стрельбе может пройти в Казахстане
    Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.

    Посетив финальные соревнования Азиады по пулевой стрельбе, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев встретился с президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучиано Росси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Стороны обсудили ряд совместных проектов, включая, проведение в Казахстане международных турниров по спортивной стрельбе. В частности, чемпионата мира в 2027 или 2028 году.

    Лучиано Росси отметил, что спортивная стрельба развивается в нашей стране стремительными темпами, оценив успехи сборной Казахстана на последних крупных соревнованиях.

    Так, на лицензионном чемпионате мира в этом году наши стрелки завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Успешным было и выступление на рейтинговом Кубке мира по стендовой стрельбе в Алматинской области – первое общекомандное место в медальном зачете.

    Кроме того, президент ISSF отметил поддержку, оказываемую Главой государства, и работу Министерства туризма и спорта по развитию спортивной стрельбы в Казахстане.

    - Казахстан готовится принять в 2025 году чемпионат Азии. Уверен, это соревнование станет важным шагом в развитии отечественной спортивной стрельбы. Прошедший в Алматинской области рейтинговый Кубок мира по стендовой стрельбе показал, что нам и нашим партнерам из ISSF по силам организовывать мероприятия мирового уровня, – отметил Ермек Маржикпаев.

    Лучиано Росси, в свою очередь, подчеркнул, что наша страна обладает всем необходимым для проведения не только континентального, но и мирового первенства.

    Теги:
    Спорт
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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