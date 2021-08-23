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Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Караганде

23 Августа 2021 16:00
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Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 1 по 5 сентября 2021 года в городе Караганде будут проходить XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

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В чемпионате примут участие 10 мужских и 5 женских команд Республики Казахстан, Республики Беларусь, Словацкой Республики, Польской Республики, Республики Сенегал, Чешской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Монгольской Народной Республики, Австрийской Республики. А также делегаты из Государства Катар, Республики Болгарии и Республики Сербии.

Мужские и женские команды пожарных и спасателей будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и пожарной эстафете 4 по 100 метров.

Официальная церемония открытия чемпионата Мира состоится 2 сентября 2021 года в 19:00 часов на центральном стадионе города Караганды «Шахтер» (улица Казахстанская, 1).

Проведение чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту направлено на укрепление дружественных связей и сотрудничества в области спорта между спортивными организациями разных стран мира, совершенствование профессиональной и боевой подготовки, спортивного мастерства сотрудников и работников пожарно-спасательных служб, дальнейшее развитие и пропаганду пожарно-спасательного спорта в мировом масштабе.



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#Карагандинская область   #Спорт   #МЧС  
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