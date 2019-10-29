Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в 2020 году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Караганда в 2020 году примет у себя чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. На соревнования приедут команды и гости из более чем 20 стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

В этом году мировое первенство проходило в Саратове (Российская Федерация). На чемпионате казахстанская мужская сборная завоевала «серебро». Юношеская сборная стала бронзовым призёром. Женская сборная заняла четвёртое место.

Эстафету соревнований передали Казахстану. На выбор повлияло то, что страна положила начало развитию пожарно-спасательного спорта среди женщин. Международная спортивная федерация пожарных и спасателей предложила провести чемпионат мира-2020 в Караганде.

6 лет назад мировое первенство пожарных и спасателей проходило в Алматы. Караганда стала вторым городом в стране, которому доверили соревнования такого уровня.

На чемпионате отдельно состязаются мужские и женские команды. Программа включает в себя: подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни; преодоление 100-метровой полосы препятствий; боевое развёртывание; пожарную эстафету.

Пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР. Позже распространился в Европе.







