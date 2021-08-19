Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдёт на карагандинском стадионе без зрителей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Караганда готовится принять чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования огнеборцев, планировавшиеся на 2020-й, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить на год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какие меры предосторожности примут в нынешней обстановке – об этом рассказали в Департаменте по ЧС Карагандинской области.

«Как вы знаете, проведение мирового первенства по пожарно-спасательному спорту доверили Караганде. Пандемия внесла свои коррективы. Соревнования разрешили провести только в этом году. Чемпионат пройдёт с 31 августа по 6 сентября на стадионе «Шахтёр» Караганды, но без зрителей, со строгим соблюдением санитарно-карантинных требований», – говорит заместитель начальника ДЧС области Акылбек Ахметжанов.

Мужские и женские команды пожарных и спасателей будут соревноваться по дисциплинам: подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развёртывание и пожарная эстафета 4 по 100 метров. Ожидаются спортсмены и делегаты из 12 стран – России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Словакии, Чехии, Польши, Болгарии, Австрии, Сенегала, Катара, Монголии.

Для всех участников обязателен отрицательный результат ПЦР-теста. По словам собеседника, все контакты будут сведены к минимуму. На открытом воздухе пройдут не только соревнования, но и все другие мероприятия. Для удобства спортсменов на стадионе установят палатки и юрты.

Казахстан второй раз избирается местом проведения чемпионата по пожарно-спасательному спорту. В 2014 году участников мирового первенства принимал Алматы.

Пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР и позже распространился в Европе.