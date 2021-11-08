+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -11 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чемпионат мира по полумарафону-2022 в Китае перенесен

8 Ноября 2021 04:31
Поделиться:
Чемпионат мира по полумарафону-2022 в Китае перенесен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - World Athletics объявила о переносе чемпионата мира по полумарафону, запланированного на 27 марта 2022 года в китайском Янчжоу. МИА «Казинформ» со ссылкой на Оympic.kz.

Новости по теме
«Барыс» потерял позицию в таблице КХЛ
Чемпион мира из Казахстана взлетел в мировом рейтинге после победы над узбеком Какие условия создают для занятия спортом людям с ограниченными возможностями в Карагандинской области Асыл Айтакын завоевал «бронзу» молодежного ЧМ по вольной борьбе в Белграде

Новая дата проведения забега - 13 ноября 2022 года.

Причина переноса стала ситуация с коронавирусом и действующие антиковидные ограничения в Китае.

«Условия в Китае могут измениться до марта, чтобы обеспечить определение участия спортсменов, тренеров и федераций, World Athletics решила перенести чемпионат на более позднее время», - говорится в заявлении World Athletics.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Коронавирус в мире  
Поделиться:
Новости по теме
«Барыс» потерял позицию в таблице КХЛ
Чемпион мира из Казахстана взлетел в мировом рейтинге после победы над узбеком
Какие условия создают для занятия спортом людям с ограниченными возможностями в Карагандинской области
Асыл Айтакын завоевал «бронзу» молодежного ЧМ по вольной борьбе в Белграде
Популярное
1 Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, шесть человек погибли
2 190 должностных лиц наказали в Костанайской области
3 Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана
4 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
5 Трагедия на шахте «Абайская»: стали известны имена погибших
6 Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане
Читайте также
Чемпион мира из Казахстана взлетел в мировом рейтинге после победы над узбеком
Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов
Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, шесть человек погибли
190 должностных лиц наказали в Костанайской области
Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Трагедия на шахте «Абайская»: стали известны имена погибших
Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив