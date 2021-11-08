Чемпионат мира по полумарафону-2022 в Китае перенесен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - World Athletics объявила о переносе чемпионата мира по полумарафону, запланированного на 27 марта 2022 года в китайском Янчжоу. МИА «Казинформ» со ссылкой на Оympic.kz.

Новая дата проведения забега - 13 ноября 2022 года.

Причина переноса стала ситуация с коронавирусом и действующие антиковидные ограничения в Китае.