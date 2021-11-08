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Чемпионат мира по полумарафону-2022 в Китае перенесен
8 Ноября 2021 04:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - World Athletics объявила о переносе чемпионата мира по полумарафону, запланированного на 27 марта 2022 года в китайском Янчжоу. МИА «Казинформ» со ссылкой на Оympic.kz.
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Новая дата проведения забега - 13 ноября 2022 года.
Причина переноса стала ситуация с коронавирусом и действующие антиковидные ограничения в Китае.
«Условия в Китае могут измениться до марта, чтобы обеспечить определение участия спортсменов, тренеров и федераций, World Athletics решила перенести чемпионат на более позднее время», - говорится в заявлении World Athletics.
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