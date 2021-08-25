Чемпионат мира по мужскому керлингу пройдет в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по мужскому керлингу пройдет в Лас-Вегасе в 2022 году. С 2 по 10 апреля 2022 года в «Орлеан Арене» 13 элитных команд будут бороться за титул чемпиона мира. Это будет девятый раз, когда соревнования проводятся в Соединенных Штатах с 1970 года, причем последний раз они проводились в Лас-Вегасе в 2018 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

«Мы рады снова вернуться в Лас-Вегас с чемпионатом мира по мужскому керлингу LGT, - сказала президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс. - Чемпионат в 2018 году прошел с большим успехом и был полон захватывающих развлечений как на льду, так и вне его. В наш олимпийский сезон, когда внимание к нашему виду спорта резко возрастает, я не сомневаюсь, что местные организаторы снова создадут фантастические условия для наших элитных мужских команд и проведут первоклассное мероприятие как для спортсменов, так и для поклонников керлинга».

Невада является самым западным американским штатом проведения турнира, ранее его принимали Нью-Йорк, Северная Дакота, Массачусетс, Миннесота и Висконсин.

«Для нас большая честь, что нам снова предложили провести чемпионат мира по керлингу среди мужчин, - сказал Джон Киллоран, исполнительный директор Sports Nevada USA. - Оазис мирового керлинга будет готов принять лучшие мужские команды и болельщиков со всего мира».

Швеция является действующим чемпионом мира по керлингу среди мужчин, завоевав золотую медаль в третий раз подряд на чемпионате 2021 года в Калгари (Канада).

Все соревнования чемпионата мира по керлингу в 2020 году были отменены из-за COVID-19, за исключением соревнований колясочников, которые проходили в Ветциконе в Швейцарии с 29 февраля по 7 марта.

Чемпионат мира по керлингу среди женщин в 2022 году пройдет в Принс-Джордже в Канаде с 19 по 27 марта, а смешанные соревнования запланированы на октябрь 2022 года в Абердине в Шотландии.