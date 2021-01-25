Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Германии пройдет без зрителей

БАВАРИЯ. КАЗИНФОРМ - Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта объявили о том, что соревнования пройдут при пустых трибунах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в этом году в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. Планировалось, что к соревнованиям удастся привлечь урезанное до минимума количество болельщиков. Однако пандемия вынудила отказаться от этого.

В итоге распроданные билеты будут возвращены покупателям. Хоть как-то компенсировать неудобства организаторы попробуют с помощью современных технологий во время трансляции. Добавим, что в рамках ЧМ будут разыграны 23 комплекта наград в лыжных гонках, прыжки с трамплина, лыжном двоеборье.

Напомним, в Германии жёсткие карантинные меры продлеваются до 14 февраля. Об этом договорились представители федерального правительства и власти федеральных земель. В стране с начала пандемии отмечено уже более 2 миллионов подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.